Beyoğlu'nda kahve içen genç mühendis entübe edildi

26 yaşındaki Ayben Özçilingir Turtura arkadaşıyla gittiği kafede Türk kahvesi siparişi verdi. Turtura kahveden ilk yudumu alır almaz aniden fenalaşarak tuvalete koştu.

Genç kadın bir süre sonra nefes alamama ve dilinde uyuşma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi hastanede yapılan Turtura kostik madde zehirlenmesi şüphesiyle başka bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

"Kahve deterjanla yapıldı" iddiası

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, işletmeden sorumlu kişilerin babası E.Ö.'nün mutfakta kullanılan şişelere bulaşık deterjanı koyduğu, kahveyi yapan M.A.'nın ise kahveyi yanlışlıkla bu deterjan dolu şişeden hazırladığı belirlendi.

2 kişi gözaltında

Olayın ardından polis soruşturma başlatırken, belediye ekipleri kafenin faaliyetlerini durdurarak işletmeyi mühürledi. Kafe sahibi ile kahveyi hazırladığı belirtilen kişi gözaltına alındı.