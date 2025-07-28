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Beyoğlu'nda korkutan kaza! Dolmuş, otobüse çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

Beyoğlu’nda kontrolden çıkan bir dolmuş, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında park halinde bulunan otobüse arkadan çarptı. Kazada 2’si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Beyoğlu'nda korkutan kaza! Dolmuş, otobüse çarptı: 2'si ağır 5 yaralı
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Beyoğlu’nda, dolmuşun yol kenarında duran otobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Tarlabaşı Bulvarı’ndan Unkapanı yönüne seyreden, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen dolmuş, kontrolünü kaybederek yol kenarındaki otobüse çarptı. Kaza anında kaldırımda yürüyen bir yaya ise, çarpmanın etkisiyle savrulan dolmuşun çarpması sonucu köprüden alt yola düşerek ağır yaralandı.

Kazada 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dolmuşta sıkışan sürücü ve yanındaki bir kişiyi bulundukları yerden çıkardı. Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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