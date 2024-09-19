  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Beyoğlu'nda korkutan yangın! 2 katlı ahşap bina çöktü
Takip Et

Beyoğlu'nda korkutan yangın! 2 katlı ahşap bina çöktü

İstanbul Beyoğlu'nda Sanatkarlar Mektebi Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beyoğlu'nda korkutan yangın! 2 katlı ahşap bina çöktü
Takip Et

İstanbul Beyoğlu'nda bir süre önce yangın çıktığı öğrenilen 2 katlı tarihi ahşap bina bir kez daha alevlere teslim oldu. Metruk bina, söndürme çalışmalarının yapıldığı sırada çökerken, o anlar kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre Beyoğlu'nda Sanatkarlar Mektebi Sokak'ta 2 katlı tarihi ahşap binada saat 09.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi

Yaklaşık 3 ay önce çıkan yangının ardından boşaltılan binada kimsenin yaşamadığı öğrenildi. Metruk bina bu sabah saatlerinde bir kez daha alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevlere daha fazla dayanamayan metruk bina, söndürme çalışmaları sırasında çöktü. İtfaiyeciler çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çökme anı kameraya yansıdı. Yangın ekiplerce kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Cemal Duman, "İkinci kez yanıyor. Vakıflara ait. Ahşap bina sahibi yok. Daha önce de yandı" dedi.or.

Kuzey Kore, süper savaş başlığı taşıyan taktik balistik füze denediKuzey Kore, süper savaş başlığı taşıyan taktik balistik füze denediGündem

 

JPMorgan: Enflasyon kontrol altına alınırsa çok daha iyimser olacağızJPMorgan/Özkan: Enflasyon kontrol altına alınırsa çok daha iyimser olacağızEkonomi

 

Gündem
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu Hagir Pirosi öldürüldü
MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu Hagir Pirosi öldürüldü
Türkiye'de alfabe değişecek mi? Türk Dil Kurumu Başkanı açıkladı
Türkiye'de alfabe değişecek mi? Türk Dil Kurumu Başkanı açıkladı
CHP lideri Özgür Özel, Amerika Birleşik Devletleri’ne gidiyor
CHP lideri Özgür Özel, Amerika Birleşik Devletleri’ne gidiyor
Elebaşılığını Abdurrahman Ay'ın yaptığı suç örgütüne operasyon: 6 kişi tutuklandı
Elebaşılığını Abdurrahman Ay'ın yaptığı suç örgütüne operasyon: 6 kişi tutuklandı
Kitap fiyatlarına fahiş zam yapan 400 okula ceza kesildi
Kitap fiyatlarına fahiş zam yapan 400 okula ceza kesildi
Tülay Baydar Bilgihan, Burdur'a atanan ilk kadın vali oldu: Tülay Baydar Bilgihan kimdir?
Tülay Baydar Bilgihan Burdur'a atanan ilk kadın vali oldu: Tülay Baydar Bilgihan kimdir?