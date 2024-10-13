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Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

Beyoğlu'nda polis memurunu boynundan bıçaklayan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi
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Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi
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Taksim'deki Tünel Meydanı'nda dün görevli bir polis memurunu arkadan yaklaşarak bıçaklayan şüpheli O.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

O.I, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'nden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Ne olmuştu? 

Olay, dün saat 11.00 sıralarında İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Taksim'deki Tünel meydanında görevli bir polis memuruna arkadan yaklaşan bir kişi bıçaklı saldırıda bulundu.

Boynundan bıçaklanan polis memuru yaralanırken saldırgan olay yerinden hızla kaçtı.

Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri harekete geçti.  Polis ekipleri de kaçan şüpheli O.I'yı, Kasımpaşa'daki bir parkta yakaladı.

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