Beyoğlu'nda polise saldırmıştı: Annesi anlattı, yine aynı ihmal!

Beyoğlu’nda polise bıçakla saldıran 34 yaşındaki Oytun. I. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının annesi ise oğlunun hastane raporu olduğunu, ancak 2 kez hastaneden çıkarıldığını söyledi.

"Onu bana değil, bırakan doktorlara sorun"

Ekol TV muhabirinin "Psikolojik sorunları var mıydı?" sorusuna "vardı" yanıtını veren anne muhabirin "Neden saklanıyorsunuz?" sorusuna ise "Utanıyorum" yanıtı verdi. Metroya inerken merdivenlerde anneye sorular soran muhabirin "Oğlunuzun psikolojik problemi vardı, neden dışarıda?" şeklindeki sorusu üzerine anne, "Onu bana değil, bırakan doktorlara sorun, 2 kere yatırdık onu. Mahkeme kararıyla 2 kere yatırdım, 2 hafta yatırıp çıkardılar" cevabı verdi.

Suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi'nde bir polis, arkasından yürüyen Oytun. I., tarafından bıçakla saldırıya uğradı. Ensesinden yaralanan polis, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan kısa sürede yakalandı. Olay güvenlik kamerasına yansırken Oytun. I., Kasımpaşa'da bir parkta yakalandı ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Oytun. I.'nın psikolojik tedavi gördüğü, 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Oytun. I. çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yaşanan şiddet olaylarında, saldırganların suç kayıtları dikkat çekiyor.