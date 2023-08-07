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Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul Beyoğlu'nda motosikletli kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Tarlabaşı Bulvarı'nda seyir halindeki motosikletli kişi ya da kişiler, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki 2 kişiye silahla ateş edip kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen yaralılardan biri müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Çevrede güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Olay yerindeki bir otomobile 3 kurşun isabet ettiği belirlendi.

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