  Beyoğlu'nda taksici cinayeti: Vurdu, parayı çaldı, kaçtı (Video)
Beyoğlu'nda taksici cinayeti: Vurdu, parayı çaldı, kaçtı (Video)

İstanbul Beyoğlu'nda taşıdığı yolcu tarafından silahla vurulan taksi şoförü yaşamını yitirdi.

Beyoğlu'nda taksici cinayeti: Vurdu, parayı çaldı, kaçtı (Video)
Yenişehir Mahallesi, Avşar Sokak'ta 34 TJZ 47 plakalı taksinin şoförü Ali Sancar, taşıdığı yolcu tarafından başından silahla vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan Sancar, ambulansla kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede saldırganın Sancar'a ateş ettikten sonra taksideki paraları alarak kaçtığını belirledi.

Olayın ardından bir araya gelen taksi şoförleri, caddelerde klakson çalarak saldırıyı protesto etti.

Polis ekipleri, saldırganın bulunması için çalışma başlattı.

