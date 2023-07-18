Beyoğlu’nda tedirgin eden patlama

İstanbul Beyoğlu'nda saat 00.30 sıralarında Atalay Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın bahçe kısmında bir meydana geldi. Patlama nedeniyle vatandaşlar büyük bir panikle sokağa çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve inceleme başlatıldı. Sokakta ve çevresinde güvenlik önlemleri alınarak olay yeri inceleme ekipleri bahçede uzun süre çalıştı.

Yaşanan patlamada ölü ve yaralı olmazken binanın bodrum katında hasar meydana geldi. Patlamanın asıl nedeninin yapılan incelemelerin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.