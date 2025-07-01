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Kaymakamlık'tan Beyoğlu'nda eylem yasağı

İstanbul'da Beyoğlu Kaymakamlığı, ilçe sınırları içinde toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Kaymakamlık'tan Beyoğlu'nda eylem yasağı
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Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden bugün için toplanma çağrıları yapıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Yapılmak istenilen toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceğinin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl idaresi Kanunu'nun 32/ç maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 1 Temmuz günü saat 00.01 itibarıyla 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Alınacak tedbirler kapsamında Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı'nın bariyerle kapatılmasına, Taksim Meydan, Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi'nin Galatasaray Meydanı'na kadar bariyerleme suretiyle bağlı sokaklar da dahil araç ve yaya trafiğine kapatılmasına, gerekirse kontrollü geçiş yapılmasına, aynı gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak, ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde farklı noktalarda yaya ve araç trafiğinin kapatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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