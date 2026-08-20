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Beyoğlu'nda tramvay raydan çıktı: Seferlerde aksama yaşanıyor

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvayın raydan çıkması nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

Haber Merkezi
AA
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Beyoğlu'nda tramvay raydan çıktı: Seferlerde aksama yaşanıyor
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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Kabataş seferini yapan tramvay Fındıklı istasyonu yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıkarak Bağcılar istikametine giden rayların üzerine geçti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve İBB ekipleri sevk edildi.

Raydan çıkan tramvay nedeniyle seferler Fındıklı-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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