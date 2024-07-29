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Beyoğlu'nda yangın: Galata Kulesi'nin çevresinden duman yükseliyor

Beyoğlu'nda, Galata Kulesi'nin bulunduğu sokakta bir otelde yangın çıktı. Ekipler, alevlere müdahale ederken, otelde kalanlar kendi imkanları ile dışarı çıktı.

Haber Merkezi
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Beyoğlu'nda yangın: Galata Kulesi'nin çevresinden duman yükseliyor
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Beyoğlu Şahkulu Mahallesi Küçük Hendek Caddesi'ndeki 4 katlı otelin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, otelde kalanlar kendi imkanlarıyla binadan dışarı çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Yangının çıktığı bina böyle görüntülendi...

Dumanların yükselmesi ile vatandaşlar ve turistler bölgeden böyle uzaklaştı.

 İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otelin çatısında hasar oluştu.

Yangının jenaratör kaynaklı çıktığı ifade edildi.

 

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