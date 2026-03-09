Beyoğlu’ndaki 11 tarihi ev ve dükkan özelleştirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu’nda sit alanı sınırları içinde bulunan 11 konut ve iş yerinin özelleştirilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na (ÖİB) yetki verdi. Sözcü’de yer alan habere göre, bu taşınmazlar Müeyyetzade Mahallesi’nde, Galata Kulesi ve Karaköy çevresinde yer alıyor.

Tarihi yapılarda satış ve kiralama süreci başlayacak

Resmi Gazete’de paylaşılan Cumhurbaşkanı kararıyla, taşınmazlar üzerindeki ev, oda ve dükkanların satış, kiralama, gelir ortaklığı, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi veya işletme hakkının verilmesi gibi yöntemlerle özelleştirilmesine izin verildi.

Özelleştirme sürecinin ve uygulanacak yöntemlerin belirlenmesiyle satış işlemlerinin en geç 2028 senesi sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Her biri yaklaşık 60-70 metrekare büyüklüğünde bulunan bu tarihi yapılar, sit alanı içerisinde bulunduğundan yapılaşma açısından bazı kısıtlamalara tabi bulunuyor. Taşınmazlar üzerinde bir süredir revize ve tescil işlemleri de gerçekleştiriliyordu.