Bıçaklı saldırıda yaralanan YENİ Parti Milletvekili Melih Meriç taburcu edildi

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Gaziantep'te uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, tedavisinin ardından taburcu edildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Meriç, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek iyileşme sürecine evinde devam edeceğini ifade etti.

"Zorlu bir süreci geride bırakıyorum"

Yaşadığı zorlu sürece ilişkin duygularını paylaşan Melih Meriç, "Hayatla aramızdaki bağın ne kadar kıymetli olduğunu yeniden idrak ettiğim zorlu bir süreci geride bırakıyorum" ifadelerine yer verdi.

Sağlık durumu hakkında da kamuoyunu bilgilendiren Meriç, şu mesajı paylaştı:

"Hastanedeki tedavimin ardından taburcu edildim. İyileşme ve takip sürecim, hekimlerimizin belirlediği program doğrultusunda evimde devam ediyor. Genel sağlık durumum iyi, klinik seyrim ise olumludur."

Tedavi sürecinde emeği geçen sağlık çalışanlarına ve kendisini yalnız bırakmayanlara şükranlarını sunan YENİ Parti Milletvekili, Gaziantep Şehir Hastanesi ile Koç Üniversitesi Hastanesi'nin hekimlerine, hemşirelerine ve tüm sağlık personeline mesleki titizlikleri ve özverileri için teşekkür etti.

"Yine, yeniden buluşmak üzere..."

Açıklamasını geleceğe dair kararlılık mesajıyla tamamlayan Meriç, "Her zorlu süreç, geride yalnızca bir iz değil, geleceğe dair yeni bir anlam da bırakır. Bu sürecin bana kattığı güç ve inançla; yine, YENİDEN buluşmak üzere..." ifadelerini kullandı.

Hayatla aramızdaki bağın ne kadar kıymetli olduğunu yeniden idrak ettiğim zorlu bir süreci geride bırakıyorum.



Hastanedeki tedavimin ardından taburcu edildim. İyileşme ve takip sürecim, hekimlerimizin belirlediği program doğrultusunda evimde devam ediyor. Genel sağlık durumum… pic.twitter.com/kYrvuypsGC — Melih Meriç (@melih_meric) September 21, 2026

Ne oldu?

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanmıştı. Saldırgan dahil 5 kişi gözaltına alındı. Saldırıyı eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş gerçekleştirmişti.