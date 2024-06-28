Biden-Trump münazarasında Türkiye tanıtımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) yürüttüğü çalışma ile, ABD'de yılın en önemli olayı olarak görülen başkanlık seçimi münazarasında Türkiye'nin tanıtım reklamları gösterildi.

İstanbul reklamları, 27 Haziran 2024 tarihinde CNN'de saat 21.00'de başlayan ilk başkanlık tartışma programı sırasında yayınlandı. Program öncesi, arası ve sonrası olmak üzere üç farklı zaman diliminde gösterilen reklam spotlarıyla Türkiye'nin tanıtımı yapıldı. Tartışma programı arası yayınlanan ilk reklam, 'Go Türkiye' sloganıyla dikkat çekti. Bu reklamlar, ABD'deki izleyicilere ek olarak CNN International üzerinden 200'den fazla ülkede de yayınlandı.

Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya dahilinde İstanbul dışında Türkiye'nin diğer önemli turizm destinasyonları da tanıtılacak, dijital platformlarda gösterimler devam edecek.