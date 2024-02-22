Biden'ın köpeği 24 ajanı ısırdı, Beyaz Saray'dan kovuldu!
ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırganlığı nedeniyle Ekim 2023'te Beyaz Saray'dan uzaklaştırılan köpeği Commander'ın en az 24 Gizli Servis ajanını ısırdığı belirtildi.
CNN'in haberine göre, Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında, Alman çoban köpeği cinsi Commander'a ilişkin belgeler paylaşıldı. Saldırganlığı ve ısırma vakalarıyla gündeme gelen köpeğin, Ekim 2022-Temmuz 2023 döneminde en az 24 Gizli Servis ajanını ısırdığı belgelendi.
Bacak, el ve bileklerden ısırdı
Belgelerde Commander'ın, söz konusu kişileri; bilek, kol, dirsek, bel, göğüs, bacak ve omuzlarından ısırdığı kaydedildi. Commander'ın ısırma vakalarının tamamının yer almadığı belgelerin, yalnızca Gizli Servis personelini kapsadığı belirtildi.
Kardeşi hediye etmişti
ABD Başkanı Biden'ın köpeği Commander, saldırganlığı ve ısırma vakaları nedeniyle Ekim 2023'te Beyaz Saray'dan uzaklaştırılmıştı. Alman çoban köpeği "Commander" Biden'a kardeşi James Biden tarafından Aralık 2021'de hediye edilmişti.
İşte Commander'in ısırdığı ajanların listesi: