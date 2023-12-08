BİK, internet haber sitelerinin ziyaretçi trafik bilgilerini toplayacak

ANKARA(EKONOMİ) - Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle gazetelerin satış fiyatında alt sınır 1 ocak 2024’ten itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlendi. Buna göre yerel ve bölgesel gazetelerin en düşük satış fiyatı 1.5 liradan 2 liraya, yaygın gazetelerin satış fiyatı alt sınırı ise 2 liradan 4 liraya çıkarıldı.

Yönetmeliğe yapılan eklemelerle, internet haber sitelerinin ziyaretçi trafik bilgilerini toplamak üzere BİK Analitik isimli bir sistemin kurulması hükme bağlandı.

Ayrıca internet haber sitelerine BİK Analitik kullanma ve çalışmasını sağlayacak önlemleri alma zorunluluğu getirildi. Sistemi kullanmayan haber sitelerinin trafiği sıfır olarak kabul edilecek.