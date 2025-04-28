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Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna ne yanıt verdi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, herhangi bir siyasi kariyer hedefinin olmadığın söyledi. Erdoğan, "Ben sivil toplumda, gençleri güçlü hissettikleri konularda çalışmaya teşvik eden bir lider olarak kalmak istiyorum" diye konuştu.

Haber Merkezi
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Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna ne yanıt verdi?
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna "Siyasi bir hedefim yok" şeklinde yanıt verdi.

Rusya’nın St. Petersburg kentindeki 7. Etnospor Forumu’na katılan Bilal Erdoğan, Rus haber ajansı TASS'a konuştu.

Bu sorunun kendisine sıklıkla sorulduğunu ifade eden Erdoğan, "Siyasi bir hedefim yok. Bu soru bana sıkça soruluyor ancak ben sivil toplumda, gençleri güçlü hissettikleri konularda çalışmaya teşvik eden bir lider olarak kalmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan, şöyle devam etti: "Okullar, üniversiteler, burs programları ve akademik ödül programları ile ilgileniyorum. En iyi ve en parlak gençlerin hedeflerine ve hayallerine ulaşmalarını destekliyorum. Ayrıca kültürün canlandırılması, korunması ve yeni nesillere aktarılması için çalışıyorum. Hayatımı bu yönde geçirmek istiyorum."

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