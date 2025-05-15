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Bilal Erdoğan "Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusuna ne yanıt verdi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, "Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusuna, "Tabii ki Fenerbahçeliyim ayrı mesele. Yıllardır şampiyon olamamaya üzülüyoruz ama benim bu işlerle ilgim, alakam yok" cevabını verdi.

Haber Merkezi
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Bilal Erdoğan "Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusuna ne yanıt verdi?
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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na aday olmayı düşünmediğini söyledi.

13. Uluslararası Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, sarı-lacivertli kulübün başkanlığı ile ilgili bir soruya cevap verdi.

"Söz konusu bile değili işim olmaz"

Erdoğan, "Söz konusu bile değil, hiç işim olmaz. Ben tabii ki Fenerbahçeliyim ayrı mesele. Yıllardır şampiyon olamamaya üzülüyoruz ama benim bu işlerle ilgim, alakam yok" ifadelerini kullandı. 

Bilal Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz okçuluğu, geleneksel sporumuzu canlandırmaya çalışıyoruz. 22 Mayıs'ta Etnospor Kültür Festivali'ne herkesi davet ediyoruz. Bizim kültür ve ihya işimiz var, nesillere mirasın aktarılması işimiz var. Şu anda benim öyle bir gündemim kesinlikle yok. İlerleyen dönemlerde de hiç ihtimal vermiyorum doğrusu. Benim Fenerbahçe yöneticiliğiyle ilgili gündemim yok."

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