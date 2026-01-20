Bilal Hancı kimdir, nereli, neden gözaltına alındı?

Türkiye'nin en popüler YouTube kanallarından Kafalar’ın sevilen üyesi Bilal Hancı hakkında bu sabah gelen haberler sosyal medyada bomba etkisi yarattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir soruşturma kapsamında, Bilal Hancı sabahın ilk ışıklarıyla gözaltına alındı. Peki Bilal Hancı neden gözaltına alındı, suçu ne, Bilal Hancı nereli ve kaç yaşında?

İstanbul merkezli yürütülen operasyon, ünlü isimleri kapsayan geniş bir uyuşturucu soruşturmasına dayanıyor. Savcılığın talimatıyla harekete geçen ekipler, Bilal Hancı'nın da aralarında bulunduğu isimler için düğmeye bastı.

BİLAL HANCI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma dosyasında yer alan suçlamalar ise oldukça ciddi. Zanlılara yöneltilen temel iddialar şunlar:

-Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma.

-Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma ve teşvik etme.

Süreç şu an emniyetteki ifade işlemleriyle devam ediyor. Hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği ve Hancı’nın savcılığa ne zaman sevk edileceği ise henüz netleşmiş değil.

GÖZALTINA ALINAN DİĞER İSİMLER

Gözaltı dalgası sadece Bilal Hancı ile sınırlı kalmadı. Dosya kapsamında toplamda 4 kişi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan diğer tanıdık isimler şöyle:

-Mehmet Üstündağ: Tanınmış magazin yazarı.

-İbrahim Barut: İş insanı.

-Abdullah Gençal: Kamuoyunun tanıdığı isimlerden biri.

BİLAL HANCI KİMDİR?

8 Eylül 1989 tarihinde Trabzon'da doğan Bilal Hancı, 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır. Sosyal medya yolculuğuna Vine platformuyla başlayan Hancı, asıl büyük çıkışını YouTube'daki "Kafalar" ekibiyle yakaladı.

Fatih Yasin ve Atakan Özyurt ile birlikte çektikleri eğlence videoları, onları Türkiye'nin en çok takip edilen içerik üreticileri arasına soktu.

Sadece dijitalle sınırlı kalmayan Hancı, "Kafalar Karışık" sinema filmiyle beyaz perdede de boy göstermişti. Karadenizli kimliği ve samimi tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü ismin bu gözaltı haberi, takipçileri arasında büyük bir üzüntü ve şaşkınlığa yol açtı.