Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Gökten, görevinden istifa etti

İddialara göre; Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Bilen Gökten geçtiğimiz cuma günü kendisine bağlı olan Fen İleri V.Müdürü Turgay Gül ile arasında bir tartışma yaşandı.

Tartışma sonrası Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Fen İleri Müdürlüğünü kendisinden alarak diğer bir Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan'a bağladı.

Bu olay sonrası Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Bilen Gökten istifa dilekçesini yazarak izine ayrıldı.