Bilecik Belediye Başkanı Subaşı'dan YENİ Parti kararı
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın, YENİ Parti'ye geçeceği bildirildi.
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek, Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti'ye geçeceğini duyurdu.
Subaşı'nın çarşamba günü saat 18.00'de Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapacağı basın açıklaması ile YENİ Parti'ye geçeceği öğrenildi.
Haber Global'in aktardığına göre, Subaşı'nın yanı sıra Belediye Meclisinde bulunan 16 CHP'li meclis üyesinin de YENİ Parti'ye geçeceği öğrenildi.