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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde semalarında gizemli ışık: Görenler endişelendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gece saatlerinde gökyüzünde beliren gizemli ışık kümesi, görenleri hem şaşırttı, hem de endişelendirdi.

Haber Merkezi
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde semalarında gizemli ışık: Görenler endişelendi
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Olay, gece saat 01.00 sularında meydana geldi. İlçeye bağlı Gümüşdere köyünde yaşayan çiftçi Mesut Kök’ün cep telefonuyla kaydettiği görüntüler, bölgede merak ve tartışma konusu haline geldi. Tarla dönüşü evine gitmekte olan Mesut Kök, gökyüzünde sıra dışı bir ışık hareketliliği fark etti.

"Daha önce böyle bir şey görmedim"

Parlak ve kümelenmiş şekilde ilerleyen ışıkları yaklaşık 10 saniye kadar cep telefonuyla fotoğrafladı. Kök, "Daha önce böyle bir şey görmedim. İlk başta yıldız sandım ama ışıklar hareket ediyordu ve düzenli bir şekilde ilerliyordu. Ne olduğunu anlayamadım, biraz da tedirgin oldum" ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar bu ışıkların ne olabileceği konusunda çeşitli yorumlarda bulunurken, bazıları uydu geçişi veya meteor yağmuru olabileceğini öne sürdü.

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