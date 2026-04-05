  3. Bilecik'te bir işçi diş ağrısı geçsin diye mazot içti: Ölümle mücadele ediyor
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir çiftlikte çalışan işçi, diş ağrısını gidermek amacıyla çok sayıda farklı madde tüketti. İşçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Medetli köyünde faaliyet gösteren çiftlikte işçi olarak çalışan İ.A., rahatsızlanarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Jandarmaya bildirilmesi üzerine yapılan incelemede, İ. A'nın dişindeki çürük nedeniyle ağrısını gidermek amacıyla alkol, organik tarım ilacı ve mazot içtiği öğrenildi. Fenalaşan işçinin hastanede gözetim altına alındığı, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

