Bilecik'te orman yangını: Ekipler bölgeye sevk edildi

Bilecik merkeze bağlı Kurtköy ile Ahmetpınar köyleri arasında bir mevkide çıkan orman yangınını söndürmek için ekipler karadan ve havadan müdahale ediyor.

Ekipler bölgeye sevk edildi

Alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde Kurtköy ile Ahmetpınar köyleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Duman gören vatandaşlar durumu hemen 112'ye bildirdi. Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Yangına, 1 helikopter, 28 araç 87 personel ile müdahale edildiği öğrenildi. Ekipler, yangının büyümeden kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.