Bilecik’te salça kazanından sıçrayan kıvılcım 30 dönümlük makilik alanı kül etti

Bilecik'te salça ateşinden makilik alana sıçrayan kıvılcımların sebep olduğu yangında 30 dönümlük alan kül oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın Caddesi'nde, iddiaya göre salça ateşinden sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle makilik alan bir anda alev aldı.

Rüzgarın etkisi ile büyüdü

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevrede yerleşim yerlerinin olması sebebiyle paniğe sebep oldu.

Yangına Bilecik Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arasözler ve emniyete ait TOMA müdahale etti.

Bilecik’te salça kazanından sıçrayan kıvılcım 30 dönümlük makilik alanı kül etti - Resim : 1

30 dönüm makilik alan yandı

Yangın rüzgarın etkisiyle evlere doğru ilerlerken, yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında soğutma işlemi devam ederken, 30 dönüm makilik alanın kül olduğu öğrenildi.

