Bilecik'te TIR yolcu otobüsüne çarptı: 11 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.

Hayati tehlikesi olan yaralı yok

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, X hesabından yaptığı açıklamada, kazada can kaybının yaşanmadığını belirterek, "11 yolcumuz yaralı olup anlık değerlendirmeye göre hayati tehlikesi olan yaralımız olmadığı yönündedir. Yol açılması ile ilgili ekiplerimiz çalışmakta olup adli ve idari soruşturma devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Otobüs kazası



✅ Bilecik Bozüyük İlçesi Poyra köyü mülki sınırları içerisinde D-200 Karayolu Bozüyük-Eskişehir istikametinde çekici ile otobüsünün çarpışması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir.



✅ Tüm ekiplerimiz zamanında olaya müdahale etmiş olup şükür can kaybı… — Şefik AYGÖL (@sefikaygol) March 2, 2025

Nasıl oldu?

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 RAK 36 dorse plakalı tır, Bozüyük-Eskişehir kara yolu Poyra rampası mevkisinde 75 AG 007 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak durabilen otobüsteki çok sayıda yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından Bozüyük-Eskişehir kara yolu Eskişehir istikametine trafiğe kapandı.