Bilecik'te yangından etkilenen köylere 30 milyon TL acil yardım ödeneği

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bilecik’in Gölpazarı ilçesi Köprücek Köyü’nde çıkan orman yangınından etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Yerlikaya, AFAD tarafından dört gün içinde kurulan konteyner kentte kalan afetzedelerle bir araya geldi.

AFAD’ın verilerine göre, yangın nedeniyle Bilecik’te 7 köy ve 11 mahalleden toplam 721 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından evinde hasar bulunmayan vatandaşların tekrar evlerine dönmesine izin verildi.

Hasar tespit çalışmalarında 69 konut, 3 iş yeri ve 27 ahırın ağır hasar gördüğü belirlendi. Ayrıca 360 hektar tarım alanı ve 772 tarım aracı zarar gördü. Bu çerçevede Gölpazarı’nın Köprücek ve Tongurlar köyleri ile Osmaneli’nin Soğcakpınar köyü ve bağlı yerleşim birimleri “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edildi.

AFAD tarafından konteyner talebinde bulunan 26 ailenin tamamı için kurulumlar tamamlandı. Gölpazarı Köprücek’te 10, Osmaneli Kaşıkçı’da 16 aile konteynerlere yerleştirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından Bilecik’e ilk etapta 30 milyon TL acil yardım ödeneği aktarılırken, 60 haneye toplam 5 milyon 745 bin TL nakdi destek sağlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 257 aileye 1 milyon 285 bin TL tutarında yardım yaptı.

Bakan Yerlikaya, "Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Devletimiz tüm kurumlarıyla yangından etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır. Orman yangınlarıyla mücadele eden tüm kurum ve kuruluşlarımıza, gönüllülerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah, milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.