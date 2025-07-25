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Bilecik'teki orman yangını 5 gün sonra kontrol altına alındı

Bilecik'te 5 gün önce başlayan orman yangını bu sabah itibariyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber Merkezi
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Bilecik'teki orman yangını 5 gün sonra kontrol altına alındı
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde 5 gün önce çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Bilecik'in Osmaneli ilçesine sıçramıştı. İlçede 5 günde Kazancı, Büyükyenice, Kızılöz, Selçik köyleri tedbir amaçlı boşlatılırken, 3 bağ evi kül olmuştu. Dün Paşalarboğazı mevkiinde alevler havadan müdahale ile söndürülürken, Medetli köyünde yangın sabaha karşı kontrol altına alındı.

"Soğutma çalışmaları sahada titizlikle devam etmektedir"

Bilecik Valisi Sayın Faik Oktay Sözer, "Kasımlar Köyü sınırlarında çıkan orman yangını, ekiplerimizin hızlı ve etkili müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, sahada görev yapan ekiplerimize de kolaylıklar diledik. Soğutma çalışmaları sahada titizlikle devam etmektedir" dedi.

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