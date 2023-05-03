Bilge Yılmaz: Türkiye, ödemeler dengesi krizine doğru gidiyor

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Türkiye'nin ödemeler dengesi krizine doğru gittiğini söyledi.

Bloomberg yayınına bağlanan Yılmaz, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri ile Türkiye ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin uzun süredir kötü yönetildiğini söyleyen Yılmaz, ilk olarak para politikasını sonrasında da maliye politikasını dengeye oturtacaklarını ifade etti.

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını doğru bir şekilde kullanmayarak rasyonel politikaları terk ettiğini kaydeden Yılmaz, öngörülebilir, şeffaf, rasyonel ve güvenilir bir para politikası uygulayacaklarını ifade etti. Yılmaz, enflasyonla mücadelede tecrübeli, "A sınıfı" yepyeni bir kadroyla Merkez Bankası'nı yeniden şekillendireceklerini açıkladı.

Türkiye'nin ödemeler dengesi krizine doğru gittiğini belirten Yılmaz, "Türkiye'nin mevcut cari açığı Merkez Bankası'nın çok hızlı bir şekilde rezervlerini sattığı bir ortamda sürdürülebilir değil. Türkiye'nin birkaç aylık rezervi kaldı." diye konuştu.

Yılmaz, seçim sonrasında Türkiye'ye hızlı bir şekilde portföy yatırımlarının geleceğini tahmin ediyor.

Yılmaz, 2001 krizinden çıkışı hatırlatarak Türkiye'nin doğru bir kadroyla yeniden başarabileceğini, kendisinin de bu yüzden Türkiye'ye döndüğünü sözlerine ekledi.