Bilgi Üniversitesi'ndeki protestolara polis müdahalesi
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kapatılan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde protestoların 3. gününde öğrenciler ve polis yine karşı karşıya geldi. Polis müdahalesi ile kampüs boşaltılırken müdahale sırasında yaralanan olduğu ve gözaltına alınanlar olduğu belirtildi.
Dün gece öğrencilerle görüşen Rektör Ege Yazgan, okula öğrenci ve akademisyen girişine izin verilmeyeceğini kampüsün bayram nedeni ile kapatılacağını söylemişti. Öğrenciler ise kararı kabul etmeyerek bugün için eylem çağrasında bulunmuştu.
Protestoların üçüncü gününde Santral İstanbul kampüsündeki giriş turnikelerine kurulan barikatın açılmasını talep eden göstericiler sloganlar attı. Polis ise kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Arbede sonucu yaralananlar ve gözaltına alınanlar olduğu görüldü.