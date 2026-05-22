İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni iptal edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre Bilgi Üniversitesi kapatıldı.
Kararda, “Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11’inci maddesi gereğince karar verilmiştir” denildi.
Can Holding’e kayyum atanmıştı
Bilgi Üniversitesi 2019 yılında Can Holding’e geçmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da 11 Eylül 2025’te Can Holding’e yönelik operasyon düzenlemişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlara “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamaları yöneltilmişti.
Soruşturma kapsamında Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin tutuklanmıştı. Kenan Tekdağ daha sonra ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.
TMSF de Can Holding’e kayyum olarak atanmıştı.
Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde bulunan başta Habertürk ve Show TV de olmak üzere 121 şirkete el konulmuştu.
Enerji, tüketim, eğitim, lojistik, sağlık ve turizm alanlarında faaliyetler yürüten firmanın bünyesindeki şirketlerden bazıları şunlardı:
Energy, Awox, SEIKON, Telefox, Energia, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji, Mediza Hospital, Golden Hill Otel, Tokai, Elit.