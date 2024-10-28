Bilim insanı Prof. Dr. Dursun Yıldırım hayatını kaybetti

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı olarak, Türk tarihi, dili, kültürü, edebiyatı ve halk bilimine birbirinden kıymetli birçok eser kazandıran değerli bilim insanı Prof. Dr. Dursun Yıldırım'ın vefatı sebebiyle bilim camiamıza başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi

Prof. Dr. Dursun Yıldırım kimdir?

Prof. Yıldırım (78), 1946 yılında Rize'de doğdu, 1963'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 1974'te Hacettepe Üniversitesinde doktorasını tamamlayan Yıldırım, aynı üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne öğretim görevlisi olarak atandı.

Burslu olarak ABD'ye giden ve Washington Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak çalışan Yıldırım, 1979'da yurda dönerek Hacettepe Üniversitesindeki görevine devam etti.

Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulunda 1983-1989 ve 1990-1995 yılları arasında iki dönem asli üye olarak görev yapan Yıldırım, aynı zamanda 1983 ila 1987'de Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yürütme Kurulu Üyesi olarak hizmet verdi.

Türk tarihi, kültürü ve dili üzerine çok sayıda çalışması bulunan Prof. Yıldırım, 2019 yılından bu yana Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca yürütülen Türk Masal Külliyatı Projesinin de (TÜMAK) "Onur Kurulu Üyesi"ydi.