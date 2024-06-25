Bilindik yöntemlerle 4 kişiyi 11,5 milyon lira dolandırdılar

Antalya'da özellikle 70 yaş ve üzeri vatandaşları telefonla arayıp kendilerini MİT mensubu, cumhuriyet savcısı, hakim, polis ve jandarma olarak tanıtıp "Adınız terör örgütüne karıştı, kimliğiniz bir olayda kullanıldı" şeklinde söylemlerle kandırıp dolandırdıkları belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin güven kazanma amaçlı üst düzey kamu görevlileri adına sahte düzenlenen kimlik vb. belgelerin fotoğraflarını cep telefonlarına göndererek 4 ayrı müştekiyi 11 milyon 500 bin TL dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Antalya merkezli 2 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 7 kişi yakalandı. Şüphelilerden elde edilen cep telefonları, sim kartları ve dijital materyallere el konulurken ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı.