Bilirkişilere sıkı denetim geliyor! Görevini ihmal edene ağır yaptırımlar yolda
Usulsüzlük, yanlı rapor hazırlama, hatta rüşvet iddiaları ile sık sık gündeme gelen bilirkişiler ile ilgili sıkı denetim geliyor. Yargı Reformu Strateji Belgesinde mahkemeler tarafından tayin edilen bilirkişiler için yeni adımlar atılıyor. Görevini ihmal eden bilirkişiye ağır yaptırımlar uygulanacak.
Yargı Reformu Strateji Belgesiyle bilirkişiler ile ilgili yeni adımlar atılıyor. Mahkemeler tarafından görevlendirilen bilirkişilerin usulsüzlük, yanlı rapor hazırlama, hatta rüşvet iddiaları son dönemde sık sık gündeme geliyordu. Bilirkişilerden kaynaklanan sorunların giderilmesi için mevzuat düzenlemesi yapılacak ve yeni idari tedbirler alınacak.
Bilirkişilerde aranan nitelikler güncellenecek
Buna göre bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanları ile bilirkişilerde aranan nitelikler güncellenecek. Yüksek mahkeme içtihatları doğrultusunda ihtiyaç duyulan alanlarda bilirkişilere yönelik eğitimler verilecek.
Rapor süreleri kısaltılacak
Bilirkişilik hizmetlerinde standart sağlanması ve raporların daha kısa sürede hazırlanması için başta taşınmaz ve taşıt değerleme konularında olmak üzere özel hukuk tüzel kişi bilirkişiliği uygulaması yaygınlaştırılacak ve etkinliği sağlanacak. Türkiye’nin haberine göre, yargılamaların süresini oldukça uzatan, bilirkişilerin raporlarını hazırlaması için öngörülen süreler kısaltılacak.
Bilirkişiler için yaptırımlar daha caydırıcı olacak
Raporunu süresinde ibraz etmeyen, bilirkişilik görevini istismar eden ya da gerçeğe aykırı rapor veren bilirkişiler hakkındaki yaptırımlar daha caydırıcı hâle getirilecek. Bilirkişilerin performansına ilişkin usul ve esaslar belirlenip performans sistemi uygulanmaya başlanacak.
Otomatik tevzi sistemi geliyor
Otomatik tevzi sistemi getirilerek bilirkişilerin sıra ile görevlendirilmeleri sağlanacak. Bilirkişilerin uyacağı rehber ilkeler ve bilirkişi raporlarında bulunması gereken standartlar revize edilerek temel ve alt uzmanlık alanlarına yönelik rapor şablonları oluşturulacak. Bilirkişilik uygulamasına sıkı denetim getirilecek.