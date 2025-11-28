Bilişim suçlarında banka hesapları askıya alınabilecek

BESTİ KARALAR

Teklifin detaylarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. Abdullah Güler, bunun bir af olmadığının vurgulayarak, “Koşullu salıverme olacak. Denetimli serbestlik 3 yıl erken olacak. İlk etapta 54-55 bin mahkumu ilgilendiriyor. Önümüzdeki yıllarda yararlananların sayısı artabilir. Bu sayı 80-90 bin civarında olabilir” açıklamasında bulundu.

Teklifte yer alan diğer düzenlemeler şöyle:

Suç örgütleri ile mücadele

Suç örgütleriyle mücadele bakımından önemli düzenlemeleri içeren teklifle; örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak suçlarının hapis cezalarının alt ve üst sınırları artırılıyor. Son yıllarda artan kiralık araçların geri getirilmemesi, parçalanarak araç parçası olarak satılması, parçalarının değiştirilmesi veya suç da kullanılması gibi eylemlerin önünü kesmek amacıyla; caydırıcı yaptırımlar getiriliyor.

Düğün-trafik magandalarına verilen ceza artırılacak

Meskun mahalde silahla ateş etmenin cezası artacak. Düğünlerde kişilerin toplu olarak bulunduğu yerlerde işlenmesi halinde verilecek cezayı yarı oranda artırılacak. Trafikte yol kesenlere verilen cezalar artırılıyor. Bir aracı durduran, hareket etmesini engelleyen kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Taksirle yaralama suçunun miktarları artırılıyor.

Hesaptaki paraya el konacak

Bilişim sistemlerinin kullanması suretiyle işlenen suçlarda ilgili banka hesabının, 48 saate kadar banka tarafından askıya alınması, ilgili muhatabın bu konuda olur vermesi halinde hesabın tekrar işleme alınmasına imkan tanınıyor. Suçta kullanıldığı belirlenen paraya el konulması suretiyle tedbir geliştiriliyor. Yabancı uyruklu kişilere ait mobil hatlara belli bir standart getiriliyor. Diplomatik ilişkiler ve yabancı misyon görevlileri bunlardan istisna olacak. TCK’nın 158’inci maddesinde düzenlenen dolandırıcılık suçlamalarının asliye ceza mahkemelerinde görülmesini imkan getiriliyor.