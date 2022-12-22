Billström: PKK'ya destek suç unsuru olacak

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, terörle mücadelede Türkiye'ye verilen taahhütler konusunda, "Bu ahitnameyi son derece ciddi olarak ele alıyoruz. Adımlarımızı atmaya başladık ve devam edeceğiz." dedi.

Billström, "Terörizmin desteklenmesi ya da teşviki artık suç teşkil edecek. PKK faaliyetlerine İsveç topraklarında destek suç unsuru haline gelecek." diye konuştu.