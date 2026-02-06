BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN dolandırıcılarına operasyon: 48 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, milyonlarca liralık siber dolandırıcılık ağı deşifre edildi.

313 milyon liralık forex vurgunu yapan şüphelilerin, BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerini birebir kopyalayarak vatandaşları tuzağa düşürdüğü belirlendi.

İstanbul merkezli 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 59 şüpheliden 48'i yakalandı.

Para Kapalıçarşı'da aklandı

Sabah'ta yer alan habere göre dolandırıcılık yoluyla elde edilen suç gelirleri; paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar üzerinden Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz bürolarına aktarıldı.

Söz konusu paraların, altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve bu yöntemle yaklaşık 313 milyon TL'lik suç gelirinin yasal finansal sisteme sokulduğu ortaya çıktı.

MASAK raporu detayları ortaya koydu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan analiz raporlarında, şüpheli para hareketlerinin zincirleme şekilde gizlendiği, aklama sürecinin profesyonel yöntemlerle yürütüldüğü vurgulandı. Raporda, işlemlerin büyük bölümünün sahte ticari faaliyet görüntüsü altında yapıldığına dikkat çekildi.

120 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu

Soruşturma kapsamında, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmalarda; 1 döviz bürosu, 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil, 6 motosiklet olmak üzere yaklaşık 120 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu.

48 şüpheliye eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli yürütülen operasyonlarda; Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova illerinde toplam 48 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirlerle lüks bir yaşam sürdükleri öğrenildi.