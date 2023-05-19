Bin Selman'dan, Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşüyle ilgili açıklama

Bin Selman, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen 32. Arap Birliği Zirvesi'nin olağan toplantısında konuştu.

Konuşmasında, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esed'in zirveye katılımını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Veliaht Prens bin Selman, "Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünün, Suriye krizinin çözümüne katkıda bulunmasını umuyoruz." dedi.

Sudan krizine de değinen bin Selman, Sudan'daki krizin çözümünün diyalog üzerine tesis edilmesini dilediklerini kaydetti.

"İsrail 1948'den bu yana 51 toplu katliam yaptı, 530 köyü yerle bir etti"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "İsrail'in Filistin topraklarına ve kutsallara yönelik gaspını" reddettiklerini vurgulayarak, uluslararası topluma müdahale çağrısında bulundu.

İsrail'in 1948 yılından bu yana 51 toplu katliam yaptığını, 530 Filistin köyünü yerle bir ettiğini ifade eden Abbas, uluslararası toplumdan Filistin halkına koruma sağlanmasını ve İsrail'in Filistin halkına yönelik işlediği suçların hesabının sorulmasını istedi.

Sisi'den Sudan'daki krizin kontrol altına alınması çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de Filistin sorununa çözüm olarak Arap girişimi üzerinde durduklarını ifade ederek, Filistin'de kalıcı ateşkesin sağlanması için çalıştıklarını kaydetti.

Sisi, çatışmanın askeri ve güvenlik açısından devam etmesinin, hem Filistin hem de İsrail halkları için korkunç sonuçlara yol açacağı uyarısında bulundu.

Suriye'nin Arap Birliği'ne dönmesinin de Suriye krizinin çözüm süreci için bir başlangıç olduğunu dile getiren Sisi, ayrıca kardeş Sudan'da yeni bir krizin doğduğunu ve bu krizin kontrol altına alınması için işbirliği yapılmazsa Sudan ve bölge açısından yıkıcı sonuçlara yol açacağı uyarısı yaptı.

"Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşü krizin çözümüne katkı sağlayacak"

Ürdün Kralı 2. Abdullah da Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünü memnuniyetle karşıladıklarını ve bunun "krizi sona erdirme çabalarına katkıda bulunacak önemli bir adım" olduğunu söyledi.

Kral Abdullah, Suriye halkının bedelini ağır ödediği ve etkilerinin herkese yansıdığı Suriye krizinin çözümsüz olarak devam etmemesi gerektiği konusunda ülkesinin defalarca uyarıda bulunduğunu aktardı.

Konuşmasında Filistin meselesine de değinen Kral Abdullah, Filistin davasının ilgi alanlarının merkezinde yer almaya devam ettiğini, adil ve kapsamlı barış arayışından vazgeçmeyeceklerini ve Filistin halkı bağımsız bir devlet hakkını elde etmeden adil ve kapsamlı barışa ulaşılamayacağını vurguladı.

Kral Abdullah, Filistin'de Yahudi yerleşim yerlerinin inşası devam ederek, topraklara el konulduğu, evler yıkıldığı ve Filistinliler topraklarından sürüldüğü sürece barış ve güvenliğin sağlanamayacağını belirtti.

"Türkiye ve İran ile Arap ülkeleri arasındaki yakınlaşmadan memnunuz"

Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman da Türkiye ve İran ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerdeki yakınlaşmadan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Başbakan, bu yakınlaşmanın bölgedeki krizin çözülmesine, istikrara ve gerilimin azalmasına vesile olmasını dilediklerini belirtti.