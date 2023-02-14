  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. "Bina çöktü" paylaşımına tutuklama kararı
Takip Et

"Bina çöktü" paylaşımına tutuklama kararı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, binaların yıkıldığına yönelik asılsız paylaşımlar yapan kişi tutuklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Şanlıurfa'da, sosyal medya hesabından devam eden artçı sarsıntılarda kentte 3 binanın yıkıldığı yönünde asılsız paylaşım yaptığı belirlenen Hayati Sedef, polislerce gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlının, çıkarıldığı hakimlikçe "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanması kararlaştırıldı.

Hatay’da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandıHatay’da yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandıGündem

 

 