"Bina çöktü" paylaşımına tutuklama kararı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, binaların yıkıldığına yönelik asılsız paylaşımlar yapan kişi tutuklandı.
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Şanlıurfa'da, sosyal medya hesabından devam eden artçı sarsıntılarda kentte 3 binanın yıkıldığı yönünde asılsız paylaşım yaptığı belirlenen Hayati Sedef, polislerce gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlının, çıkarıldığı hakimlikçe "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanması kararlaştırıldı.