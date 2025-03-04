Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu!

Yeni açılım sürecinin tartışıldığı günlerde “Vatandaşlık tanımı yeni anayasada gözden geçirilebilir” diyen son Başbakan Binali Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, Yıldırım’ı Kutlu Parti Genel Başkan Yardımcısı Avukat Fatma Melike Karaslan şikayet etti. Başvuru dilekçesinde, Yıldırım’ın Anayasa’da değiştirilemez maddelerin değişikliğini talep ettiği kaydedildi.

"Anayasa’yı ihlal suçu"

AK Parti’li Yıldırım’ın TCK 302. maddesinde yer alan “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçu ile 309. maddesinde yer alan “Anayasa’yı ihlal” suçunu işlediği vurgulanarak hakkında soruşturma açılması ve cezalandırılması istendi. Karaaslan, “Şüphelinin, bugüne kadar yürütmüş olduğu görevler itibariyle uluslararası hukuk ile anayasa hukukundan kaynaklanan bu durumları bilmemesi mümkün değildir” denildi. Anayasal suç işlendiği savunuldu. Önceki gün de MHP’li Feti Yıldız, “Bazı kişiler saçmalıyor” diyerek tepki göstermişti.