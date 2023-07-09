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Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Koca, "Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorununun bulunmadığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim." ifadelerini kullandı.

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