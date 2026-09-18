Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne Mehmet Darendeli atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne Polis Başmüfettişi Mehmet Darendeli atandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanırken, yerine Polis Başmüfettişi Mehmet Darendeli atandı.