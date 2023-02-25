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Bingöl ve Hatay'da 2 deprem

Bingöl'de 4,4, Hatay'da ise 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
AA
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Bingöl'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.28'de merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 14 kilometre derinlikte oldu.

Hatay

Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.12'de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 16 kilometre derinlikte oldu.

 

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