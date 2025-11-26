  1. Ekonomim
  3. Bingöl'de 120 öğrenci öğle yemeği sonrası hastaneye kaldırıldı
Bingöl'de 120 öğrenci öğle yemeği sonrası hastaneye kaldırıldı

Bingöl Valiliği, Adaklı ilçesindeki 2 okulda verilen yemek sonrasında 120 öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Adaklı Yatılı Bölge Ortaokulu ile Şehit Hikmet Saydan İlkokulu'nda öğle yemeğinin ardından mide bulantısı yaşayan 120 öğrencinin 112 Acil Sağlık ekiplerince Adaklı ve Kiğı ilçelerindeki devlet hastanelerine sevk edildiği belirtildi.

Açıklama, şunlar kaydedildi:

"Rahatsızlanan 120 öğrenciden 13'ü Bingöl Devlet Hastanesine yönlendirilmiş, il merkezinden 2 çocuk doktoru ivedilikle ilçelerimize görevlendirilmiştir. Öğrencilerimizin genel sağlık durumları iyi ve hayati tehlikeleri bulunmamakta olup tedbir amaçlı gözlem altında tutulmaktadır. Durumu iyileşenler taburcu edilmektedir. Olayın ardından Kaymakamlığımızın talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından okul yemekhanesinde gerekli incelemeler başlatılmış, numuneler alınarak laboratuvara gönderilmiştir. Süreç Kaymakamlığımız tarafından hassasiyetle takip edilmekte olup konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Gelişmeler doğrultusunda gerekli açıklamalar yapılacak, süreç şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılacaktır."

