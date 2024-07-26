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Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Bingöl Karlıova Merkez'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
İHA
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Bingöl'de 4.2 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 18.27'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 11 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Bingöl Valiliğinden açıklama

Bingöl Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada," Saat 18.27'de merkezi Karlıova olan 4,2 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmamıştır. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadesi paylaşıldı.

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