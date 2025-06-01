AFAD duyurdu: Bingöl’ün Kiğı ilçesinde peş peşe deprem
AFAD verilerine göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesi; Özlüce Barajı açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak ölçüldü. Son olarak yine Bingöl Kiğı'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, sarsıntının Özlüce Barajı yakınlarında gerçekleştiğini duyurdu. Saat 12:26'da meydana gelen depremin derinliği yaklaşık 7 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 1, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Özlüce Barajı - [01.57 km] Kiğı (Bingöl)
Tarih:2025-06-01
Saat:12:26:22 TSİ
Enlem:39.22056 N
Boylam:40.31833 E
Derinlik:7.02 km
Detay:https://t.co/K3yTkgcBgE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İki deprem peş peşe yaşandı
Son olarak saat 12:55'te yine Bingöl'ün Kiğı ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin büyüklüğü ise 3.6 olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 1, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Kiğı (Bingöl)
Tarih:2025-06-01
Saat:12:55:36 TSİ
Enlem:39.22944 N
Boylam:40.29917 E
Derinlik:11.13 km
Detay:https://t.co/hPr4DsCeOv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi