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AFAD duyurdu: Bingöl’ün Kiğı ilçesinde peş peşe deprem

AFAD verilerine göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesi; Özlüce Barajı açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak ölçüldü. Son olarak yine Bingöl Kiğı'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Bingöl’ün Kiğı ilçesinde peş peşe deprem
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Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, sarsıntının Özlüce Barajı yakınlarında gerçekleştiğini duyurdu. Saat 12:26'da meydana gelen depremin derinliği yaklaşık 7 kilometre olarak açıklandı.

İki deprem peş peşe yaşandı

Son olarak saat 12:55'te yine Bingöl'ün Kiğı ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin büyüklüğü ise 3.6 olarak açıklandı.

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