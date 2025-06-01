AFAD duyurdu: Bingöl’ün Kiğı ilçesinde peş peşe deprem

Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, sarsıntının Özlüce Barajı yakınlarında gerçekleştiğini duyurdu. Saat 12:26'da meydana gelen depremin derinliği yaklaşık 7 kilometre olarak açıklandı.

İki deprem peş peşe yaşandı

Son olarak saat 12:55'te yine Bingöl'ün Kiğı ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin büyüklüğü ise 3.6 olarak açıklandı.