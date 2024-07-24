Bingöl'de bıçaklı saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

Bingöl Valiliği, kentte düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 13.30 sularında ilimiz merkez Bahçelievler Mahallesinde cinnet geçirdiği düşünülen madde bağımlısı bir şahsın kesici alet ile sivil vatandaşlarımıza yönelik yaptığı saldırı sonucu 2 vatandaşımız vefat etmiş, yaralanan 7 vatandaşımız da Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.

Saldırıyı gerçekleştiren şahis emniyet güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli işlemler devam etmektedir." denildi.