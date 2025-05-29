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Bingöl'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.

Haber Merkezi
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Bingöl'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kiğı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13,56 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bingöl Valisi: Olumsuz bir durum yok

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Kiğı. İlçemizde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremde idaremize intikal eden herhangi bir can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. AFAD ve jandarma ekiplerimizce Kiğı merkez ve köylerimizde hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

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