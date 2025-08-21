Bingöl’de orman yangını: Bölgeye çok sayıda ekip gönderldi

  1. Ekonomim
Bingöl'ün Genç ilçesinde başlayan ve mera arazisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak ormanlık alanlara ve üzüm bağlarına sıçradı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Bahçebaşı köyündeki meralık bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana ve üzüm bağlarına sıçradı.

Ekipler yangına müdahale ediyor

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

