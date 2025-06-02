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Bingöl'de peş peşe depremler! Gece yarısı bir kez daha sallandı

Bingöl'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03.14'te gerçekleşen depremin merkez üssü Kiğı ilçesi olarak açıklandı.

Haber Merkezi
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Bingöl'de peş peşe depremler! Gece yarısı bir kez daha sallandı
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Bingöl'ün Kiğı ilçesi art arda depremlerle sarsılmaya devam ediyor.

Dün gerçekleşen 4,4 ve 3,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bu gece 03,14'te Kığı merkezli 3,4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Kandilil Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 5 km derinlikte meydana geldi.

Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.

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